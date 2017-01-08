توقيف متهمين بإطلاق نار والاحتيال

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان اصدرته أن: ” قوى الجيش أوقفت في محلة حالات – جبيل، المواطن حارس جورج ضو لمشاركته مع آخرين في سلب مواطن سيارته، بتاريخ 26/5/2014 على طريق عام عيون السيمان – حدث بعلبك، بعد انتحالهم صفة أمنية، اضافة إلى قيامه بأعمال نصب واحتيال، كما أوقفت في محلة قب الياس – البقاع المواطن خالد أحمد العقلى، لإقدامه على إطلاق النار خلال العام 2016 ما أدى الى إصابة شخصين.

تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

واعلنت القيادة في بيان ثان ان” قوى الجيش أوقفت في منطقتي طرابلس والضاحية الجنوبية، كلا من: المواطنين ابراهيم فدعان المصري واسماعيل رباح الخضر وحسين أكرم جوني ورشيد قاسم الجمال وربيع حسين مرتضى، وذلك لإقدامهم جميعا على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.

كما أوقفت في محلة أبي سمرا- طرابلس المدعو يحيى خالد فتاح لحيازته رمانة يدوية ومسدسا حربيا، كذلك أوقفت في محلة دورس – بعلبك المواطن صقر علي العكاري وضبطت بحوزته مسدسا حربيا وكمية من الذخائر الخفيفة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

إلى ذلك، داهمت دورية من الجيش تجمعات النازحين السوريين في بلدة رشعين في قضاء زغرتا، وأوقفت 17 شخصا لدخولهم البلاد خلسة وتجولهم من دون أوراق قانونية.

من جهتها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، اللبناني (م.ك) للاشتباه بتواصله مع جماعات ارهابية، في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها.

بعد التحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى مجموعة الارهابي الفار الى مخيم عين الحلوة (ش.م)، وانه شارك مع افراد هذه المجموعة بمهاجمة مراكز الجيش اللبناني وحواجزه خلال معارك طرابلس الاخيرة، ما ادى الى استشهاد عسكرييين وجرحهم.

بعد انتهاء التحقيقات معه، احيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.