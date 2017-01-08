سرقة دراجة في الهرمل

اعترض مسلحون يستقلون سيارة من نوع BMW 735 سوداء اللون، طريق الشاب نصرالله مثقال زعيتر، على طريق بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل، وسلبوه الدراجة التي يقودها وهي من نوع “أس 9″، وفروا الى جهة مجهولة.