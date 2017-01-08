قتيل في كترمايا…انتحر، لم ينتحر

اللبناني شكيب زكريا عابدين، وهو في عقده الخامس، وجد جثةً في منزله الكائن في بلدة كترمايا – إقليم الخروب، وإلى جانبه بندقية صيد. وقد نقلت جثته إلى مستشفى المركزي في المنطقة. وتفيد المعلومات بأنّ التحقيقات في الحادثة مستمرة وسط ترجيح بأنّه أقدم على الإنتحار.