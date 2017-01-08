يوم امني في طرابلس

نفذت وحدات قوى الامن الداخلي بامرة قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي انتشارا امنيا واسعا في مختلف احياء طرابلس وطرقاتها وساحاتها، حيث عملت من خلال حواجزها المنتشرة في ارجاء المدينة على تفتيش السيارات والتدقيق بالاوراق الثبوتية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتوقيف مطلوبين وحجز الدراجات النارية المخالفة.
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