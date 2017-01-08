5 قتلى ومثلهم جرحى بإطلاق نار وشنقاً

عثر على اللبناني (شكيب زكريا عابدين مواليد 17/6/1970 سجل 165- كترمايا)، في البلدة ، جثة هامدة داخل منزله، نتيجة إصابته بطلق ناري في صدره. وقد نقلت الجثة إلى المستشفى المركزي في مزبود. وتولت فصيلة درك شحيم

التحقيق بالحادث.

وفي منطقة التبانة في طرابلس، قضى المواطن عمر كنجو متأثرا بجروح اصيب بها اثر اشكال وقع بينه وبين (ع.ر) على خلفية شراء دراجة نارية، ما ادى الى اطلاق الاخير 3 طلقات نارية في اتجاه كنجو الذي تم نقله الى المستشفى الاسلامي ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

وعلى الفور، لاحقت دورية من مخابرات الجيش في طرابلس مطلق النار واوقفته، وفتح تحقيق في الحادث.

وفي بلدة عكار العتيقة، وجد المواطن (ف.م.م مواليد 1998)، مشنوقا في منزله.

وفي حي الميدان في النبطية، توفيت المواطنة سوزان اختناقا في شقتها.

وتم نقل سوزان ( في العقد الخامس من العمر) بواسطة اسعاف للصليب الاحمر الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث كانت ما تزال حية لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة قبل وصولها، وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، كما حضرت دورية من الادلة الجنائية الى البيت لاجراء تحقيق .

في ابي سمراء،انهال عدد من الشبان بالضرب بعصا وبالكراسي على المواطن (محمود.ب) اثناء تواجده في مطعم “الداعي” ما ادى الى اصابته بكسور في رجله، وتكسير عدد من الطاولات والكراسي بالكامل.

اشارة الى ان المعتدى عليه هو صهر صاحب المطعم، وناشد مالك المطعم عبدالوهاب الجغبير جميع الاجهزة الامنية وقيادة الجيش العمل على ضبط اعمال التعدي الهمجية التي يقوم بها هؤلاء الشبان، وتم نقل المصاب الى مستشفى الشفاء للعلاج.

لاحقا، اقدم كل من (خ.ح) و (ا.ح.) بتسليم نفسيهما للجيش اللبناني.

وجديد مسلسل حوادث السير، اصيب شخص برضوض وكسور في حادث سير على طريق عام كفرحزير.

وعمل الصليب الاحمر على نقله الى مستشفى الهيكلية للمعالجة.

وعلى الطريق الدولية باتجاه العبودية، وقع حادث سير بين سيارة دفع رباعي GMC، وسيارة نوع أوبل يقودها حسن حيكو وبرفقته زوجته خالدية وطفلين، وقد أصيبوا جميعا ونقلوا إلى مركز اليوسف الطبي للمعالجة، لكن حيكو ما لبث ان فارق الحياة.

من جهتها، أعلنت غرفة التحكم المروري، انه استثنائيا وتفاديا للازدحام، سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونية باتجاه بيروت.

وفي سياق آخر، ادعى المواطن (ا.ت) لدى مخفر حولا، أن مجهولا دخل منزله في طلوسة بواسطة الكسر والخلع، وكسر خزنة حديدية كانت في إحدى الغرف وسرق مبلغا من المال قدر بسبعة ملايين ليرة لبنانية.

وعلى طريق عام بلدة بيت شاما، اعترض ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، سيارة رباعية الدفع من نوع “انفينيتي” سوداء اللون، يقودها السوري (ابراهيم عبدالكريم رمضان 27 عاما)، وأجبروه على التوقف عبر إطلاق احدهم 3 أعيرة نارية من سلاح كلاشينكوف في الهواء، وسلبوه مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية وهاتفه وأوراقه الثبوتية، وفروا إلى مجهولة.

وعلى طريق بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل، اعترض مسلحون يستقلون سيارة من نوع BMW 735 سوداء اللون، طريق الشاب نصرالله مثقال زعيتر، وسلبوه الدراجة التي يقودها وهي من نوع “أس 9″، وفروا الى جهة مجهولة.

وفي وادي عودين في بلدة عندقت، نفذ مسلحون ملثمون، عملية سرقة على الطريقة الهوليوودية شملت مداهمة واحتجاز وسرقة أموال وهواتف وآليتين.

وفي التفاصيل، أن أفراد عصابة مسلحة، قصدوا منزلي المواطنين (كامل د.) و(ايلي ا.)، حيث صادفوا المواطنين: (نزار ع.) و(ايلي أ.) و(الياس أ.)، بالقرب من المنزلين، فاحتجزوهم لحوالي ساعتين، هي المدة التي استغرقتها عملية مداهمتهم للمنزلين واحتجاز سكانهما وسلبهم هواتفهم وما في جيوبهم من أموال، ولدى خروجهم سرقوا شاحنة نقل صغيرة “بيك اب” نوع تويوتا هايلوكس لون أبيض رقمها 252898/م، وسيارة رباعية الدفع من نوع سوزوكي كحلية اللون رقمها 2356/ط، تعود ملكيتهما لصاحبي المنزلين، وفروا إلى جهة مجهولة.

وبوشرت التحقيقات لمتابعة هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذه المنطقة.