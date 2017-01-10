أحكام العسكرية من الغرامة 900 ألف حتى السجن المؤبّد

خاص – «اللواء»:

أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله أحكامها في الملفات الفردية المتعلّقة بأفراد متهمين بالانتماء إلى مجموعات أحمد الأسير في عبرا، فقضت بحبس حسن بلال الزعتري مُـدّة 3 أشهر لاقترافه جرم المس بسمعة الجيش ونشر إعلان على موقع إلكتروني تهجّم وحرّض فيه على الجيش. وبالأشغال الشاقة المؤبّدة للمتهم مروان رضوان أبو ظهر الذي ينتمي إلى تنظيم إرهابي وقد أطلق النار على حاجز للجيش فاستشهد وجرح بعض العسكريين، وبتغريم أبو ظهر مليون ليرة وتجريده من الحقوق المدنية وإلزامه تقديم بندقية.

وبحبس محمّد عبدالله القطب مُـدّة سنة وتغريمه مليون ليرة وإلزامه تقديم بندقية لانتمائه إلى تنظيم مسلّح والهجوم على مواقع الجيش وقتل وجرح عسكريين وإسعاف إرهابيين وتأمين المال للتنظيم، كما قضت المحكمة بسجن السوري عمر مصطفى البركة مُـدّة 10 سنوات في الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق وإلزامه تقديم بندقية. وبسجن خضر فضل بركات في الأشغال الشاقة مُـدّة 3 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية، ومصادرة المضبوط وبسجن الفار من وجه العدالة أحمد علوان رمضان مُـدّة 10 سنوات في الاشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية والقبض عليه وبتغريم المهتم أحمد محمّد الحسين الحمادي الخطيب 900 ألف ل.ل. ومصادرة المضبوط وذلك في قضية انتماء المتهمين الثلاثة إلى مجموعات الشيخ أحمد الأسير وإثارة العصيان المسلح ضد الدولة وتجارة الأسلحة والعتاد.

وكانت المحكمة قد نظرت أمس في 13 ملفاً جميعها تتعلّق جرائم المتهمين فيها بالانتماء إلى مجموعات الشيخ أحمد الأسير، فأصدرت أحكاماً في 5 ملفات وأرجأت الملفات الباقية إلى 28/2/2017، بعدما طلب وكلاء الدفاع الاستمهال للمرافعة.