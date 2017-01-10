الجيش أحال حسن حسين الحجيري إلى القضاء ومطلقا نار يسلّمان نفسيهما

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان عن أنّ «مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص المدعو حسن حسين الحجيري، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني في عرسال، وإطلاق النار باتجاه دورياته ومراقبة عسكريين ومدنيين بهدف اغتيالهم، وزرع عبوات ناسفة إستهدفت دوريات الجيش في البلدة المذكورة».

وفي بيان ثانٍ، أعلنت القيادة عن أنّ «وحدات الجيش أوقفت، بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصرم، 1852 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات صاروخا مضادا للطائرات و20 بندقية حربية و7 مسدسات و14 قذيفة صاروخية و159 صاعقا كهربائيا و8 أجهزة تفجير، وكميات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة الى 132 سيارة و6 شاحنات وجرافتين و12 مركب صيد و209 دراجات نارية، وكمية من المخدرات والأجهزة الإلكترونية. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم».

وإلى مخابرات الجيش في الجنوب، سلّم الفلسطينيان يوسف حسن جمعة واياد خالد شرقي من مخيم الرشيدية في صور، نفسيهما لانهاء ملفهما الامني وهما مطلوبان بتهمة إطلاق النار.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي توقيف 67 مطلوبا امس بجرائم مخدرات – سرقة احتيال – تزوير – وقتل.

وفي كوسبا، اوقفت مفرزة إستقصاء الشمال، المدعو (د.أ – لبناني) في البلدة،وهو مطلوب بأحكام قضائية.