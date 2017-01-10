جثة في وادي حميد و6 حالات اختناق بحريق معمل فحم وحرق مستوصف عمداً

عُثِرَ على جثة المواطن (اسماعيل ح. 37 عاما) مُصاباً بطلق ناري في رأسه في منطقة وادي حميد – شرقي عرسال. ونقلت الجثة الى «مستشفى الرحمة» الميداني في البلدة، بانتظار كشف الطبيب الشرعي ومعاينة الجثة ومعرفة ملابسات الحادثة.

من جهته، أفاد مراسل «اللـواء» في النبطية سامر وهبي بأنّه سُجّلت في وادي الكفور – النبطية، 6 حالات اختناق لعمال مع الجنسية السورية والبنغلادشية، جراء إندلاع حريق داخل معمل لتصنيع الفحم. وسارعت وحدات من الدفاع المدني من النبطية الى إخماد الحريق، فيما عمل مسعفون من الصليب الاحمر اللبناني وإسعاف النبطية والهيئة الصحية الاسلامية على نقل المصابين الى مستشفيي نبيه بري الحكومي في النبطية والشيخ راغب حرب في تول. وحضرت الى المكان عناصر من القوى الامنية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث وتداعياته.

كما أفاد عن أنّ مجهولين ألقوا شمعة ومادة المازوت من شباك مستوصف بلدة كفررمان ما ادى لاندلاع حريق في المستوصف الذي تُديره حركة «أمل»، وهو يقع في الطابق السفلي من مركز بلدية كفررمان، ما أدّى الى احتراق قسم عيادة الأسنان داخله ووقوع اضرار مادية، وحضرت الى المكان عناصر من الدفاع المدني عملت على اخماد الحريق فيما تولت عناصر من القوى الامنية التحقيق لمعرفة الاسباب.

من جهة اخرى، أقدم ثلاثة اشخاص يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع شيروكي، زيتية اللون، على خطف الموظف السوري في شركة سوكلين حسين محمد العز مساء امس الأول، من بلدة غزة في البقاع الغربي، وسلبوه بقوة السلاح مبلغ 1600 دولار ومليون ليرة لبنانية، ومن ثم تركوه بالقرب من مركز عمر المختار في بلدة الخيارة.