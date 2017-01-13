“الصليب الأحمر” نفّذ 118800 مهمة في كانون الأول

تمكّن “الصليب الأحمر اللبناني” خلال كانون الأول الماضي، من تقديم 21778 مهمة إسعاف، من ضمنها نقل 919 مُصاباً من حوادث السير وإسعاف ونقل 5 جرحى و16 حالة حروق و10 حالات محاولة انتحار 31 حالة تسمّم و11 حالة أمراض معدية و490 حالة أمراض قلب و248 حالة إحياء قلبي رئوي و119 حالة أطفال.

كما وزّعت مراكز نقل الدم، وعددها 12 مركزاً، 1766 وحدة دم من جميع الفئات، وبلغ عدد الوحدات المتبرع بها 1269 وحدة دم.

كذلك، بلغ عدد الخدمات الطبية الإجتماعية المقدمة من المستوصفات الثابتة 14786 خدمة، ومن العيادات النقالة 14827 خدمة.

وبلغ مجموع المستفيدين من وحدة إدارة الكوارث، التي تقوم بتقديم المواد الإغاثية وتنفيذ برامج متعددة، 36232 شخصا.

وفي قسم الناشئين والشباب يقوم الصليب الأحمر بتنظيم وإقامة نشاطات حول نشر القيم والمبادئ الإنسانية، الصحة والشباب، التوعية البيئية وغيرها، وبلغ عدد المستفيدين 28142 شخصا.