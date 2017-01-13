تبرئة متهم من وشاية في الإرهاب والسجن 5 سنوات لداعشي يُفتي ويجنِّد

خاص – «اللواء»:

أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله احكامها في القضايا التي ختمت فيها المحاكمات فقضت بحبس السوري خالد علي المصري المتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والاعتداء على الجيش اللبناني في مركز المصيدة، مُـدّة سنة، وبرأت الفلسطيني فادي خالد العلي من تهمة تنفيذ أعمال إرهابية بعدما استجوبته رئاسة المحكمة أمس الجمعة في 13 كانون الثاني 2017، وبعدما تبين ان كلَّ من وشى بهم المتهم زياد أبو ددة خرجوا من التهم بالبراءة لا سيما ان أبو ددّة مطلوب للعدالة ويلصق التهم المفترية بكثيرين.

وقضت المحكمة بحبس عبد اللطيف فهد امون مُـدّة سنة لتدخله بالارهاب وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر جبهة النصرة وتهريب ارهابيين ومساعدتهما في التواري.

كما قضت بالاشغال الشاقة بحق الفار من وجه العدالة مصطفى إبراهيم الحجيري، وكانت رئاسة المحكمة استجوبت المتهم عبد اللطيف امون، الذي أفاد ان لديه مسؤوليات كبيرة: عائلة ووالدين مُسنين يحتاجان للرعاية الطبية والعناية الدائمة. وقد اضطر لاستخدام صهريج للصرف الصحي بهدف العيش، حيث قسم الصهريج إلى قسمين، أحدهما يهرب عبره اشخاصاً مطلوبين، والآخر مواداً غذائية وقوارير غاز وألبسة ويتقاضى اجراً عالياً يساوي 600$ عن كل نقلة، وقد هرّب اثنين من عرسال إلى الجرود لقاء 300$ عن كل شخص، بينهما ابن عمه اكرم نور امون المنتمي إلى جبهة النصرة. واضاف انه طلب من أحمد كنعان في عرسال تصنيع المخابئ السرية في الصهريج لقاء مبلغ 400 أو 500 دولار أميركي. وحاولت النيابة العامة الممثلة بالمحامي العام القاضي هاني حلمي الحجار إثبات انتماء المتهم إلى تنظيم إرهابي عبر حسابات رياضية ومقارنة بين قيمة البضاع المهربة، وقيمة الصهريج، وقيمة بضاعة المحل الذي يبيع فيه المواد الغذائية، الا ان الدفاع وجّه الملف في مرافعته إلى ان الحاجة أم الاختراع وعمله ليس ارهابياً.

كذلك قضت المحكمة بسجن المتهم السوري أحمد عبدو السمرا مُـدّة 5 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية لانتمائه إلى داعش ومشاركته في الأعمال العسكرية والأمنية وتجنيد وتزكية شبان للانضمام إلى داعش وإنشاء مجموعات عبر الواتس اب وحملهم على الاقتناع بفكر داعش التكفيري، وتبين أثناء استجواب المتهم ان حكماً صدر بحقه في العراق لقتاله ضد القوات الأميركية، وقد أفاد المتهم انه بقي في العراق 13 يوماً وانه دخل إلى لبنان عام 2005 نافياً صحة الاتهام بانتمائه إلى داعش ومبايعته اميرهم البغدادي، وانه وقّع في الأمن العام على افادته من دون قراءتها. وأن مغادراته للبنان وفق ما يحمله جواز سفره كانت في ذات الوقت دخولاً وخروجاً، وقد اشترك مع داعش مُـدّة شهرين، وكان يفتي في الأمور الاجتماعية، نافياً صحة القول انه اقنع محمّد أحمد صالح بداعش الذي التحق وانتقل إلى سوريا، أو انه زكّى حسين نعيمة. وأضاف انه اتصل بداعشيين في دير الزور عبر الهاتف في شهر تشرين الثاني 2015 لتخلية سبيل 3 شبان سوريين، كانوا متوجهين إلى المانيا. وانه اتصل بمحمد صالح ليسأل عنهم.

كما نفى عنه ما كُشف عبر وسائل الاتصال من رسائل نصية مشبوهة معلّلاً انه كان من جيش الحر وأن درعا لا تحوي عناصر من داعش وهي مع النظام.

وحددت المحكمة يوم 5 أيّار 2017 موعداً جديداً لمحاكمة المتهم حسين محمّد موسى في ملفين لدخوله بلاد العدو.