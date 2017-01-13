خطار استقبل عون مهنئاً

استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار في مكتبه صباح أمس، النائب آلان عون، الذي زاره مهنئاً بإقرار مرسوم تنظيم هيكلية المديرية العامة للدفاع المدني وتوسيع ملاكاتها، حيث سيُصار إلى تثبيت المتطوّعين ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإرتقاء بهذا الجهاز إلى أعلى المستويات على كافة الصعد.