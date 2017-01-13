ضبط كابتاغون في بعلبك

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بلاغاً، اشارت فيه الى أنّ “معلومات توافرت الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود مستودع لحفظ آلات ومواد أولية وسلائف لتصنيع حبوب الكبتاغون في محلة الكيال – بعلبك.

فقامت قوة من المكتب المذكور، عند الساعة 8.00 من صباح اليوم، بمداهمة المستودع وتعرضت لاطلاق نار كثيف من أسلحة حربية خفيفة وأخرى متوسطة وقذائف صاروخية فجرى التعامل معها بالمثل ثم لاذو الفاعلون بالفرار، وتم احكام الطوق على محيط المستودع بمؤازرة دوريات من الشرطة القضائية والدرك الاقليمي وشعبة المعلومات وقوة من الجيش اللبناني والدخول إليه، حيث ضبط بداخله حوالى 400 ألف حبة كبتاغون وحمولة 4 شاحنات من مواد أولية وسلائف ورؤوس معدنية وقطع غيار مختلفة عائدة لأكثر من معمل ، تستعمل في طبخ وتصنيع الحبوب المخدرة.

وأقفت القوة كلاً من ف . ش . مواليد عام 1966، لبناني الجنسية، ع . ص . من مواليد عام 1968، فلسطيني الجنسية”.

وأكدت القوى الأمنية أن التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.