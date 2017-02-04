صدم مواطن في صيدا

نقل المواطن “ي. د.” إلى مركز لبيب الطبي من قبل عناصر جمعية الكشاف العربي – فوج الدفاع المدني بعد ان صدمته سيارة على الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، مقابل شركة “ألفا”، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.