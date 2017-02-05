الحواط زار بصبوص ووفد آل اللقيس

نانسي جبرايل – جبيل:

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في مكتبه – ثكنة المقر العام، رئيس بلدية جبيل زياد حواط، يرافقه وفد من آل اللقيس، من ذوي الفتاة التي خطفت من عمشيت، وبحثوا في الجهود المبذولة للافراج عنها.

بدوره، قدر بصبوص الزيارة، معلنا تقديم يد العون للعائلة، وتمنى عودة الفتاة في أقرب وقت.

وفي اطار اخر، يزور الرحّالة القبطان الفرنسي فيليب بوبون مدينة جبيل بدعوة من رئيس بلدية جبيل – بيبلوس، اليوم الاثنين، ويلتقي رئيس البلدية زياد الحواط الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مبنى البلدية، وبعدها سيتوجه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً الى مدرسة الأخوة المريميين جبيل ليحاضر الطلاب حول التغير المناخي ومخاطره على البيئة البحرية، والمغامرات التي قام بها وعائلته خلال الرحلة الإستكشافية للمحيط والبحار التي إنطلق بها منذ سبع سنوات بهدف تحفيز العالم على حماية المحيط وتوعيتهم على عواقب الإحتباس الحراري ونتيجته السلبية على الكوكب والمحيط.وكان بوبون قطع مسافة 120 ألف كلم في البحار الأكثر خطورة لبلوغ مناطق خطوط العرض العليا في رحلة غير عادية.