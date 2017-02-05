توقيف فلسطيني بملف «الكوستا»  ومطلوب بعد مطاردة وإطلاق نار

اوقفت مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب الفلسطيني حسن مجدي عبيد في الصرفند- قضاء صيدا، على خلفية التحقيقات الجارية في عملية الكوستا والموقوف هو زميل الانتحاري المفترض عمر عاصي حيث يعمل معه في «مستشفى حمود الجامعي» في صيدا.

وعند مدخل بلدة مجدلون- قضاء بعلبك على الطريق الدولية، أوقف الجيش المطلوب بمذكرات توقيف عدة (ع. م.)، بعد مطاردة تخللها اطلاق نار ونقل إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق، مع السيارة التي كان يستقلها وهي من نوع نيو غراند.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أن «نتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من معرفة مكان تواجد مطلوبين للقضاء، وتوقيفهما بعد مداهمتهما في بريتال وشتورا، وهما:(خ.و. مواليد العام 1979، لبناني)، ( 44 مذكرة توقيف وإلقاء قبض، وخلاصة حكم وبلاغ بحث وتحر، بجرائم: سلب، ترويج عملة مزيفة ومخدرات).

(ع.خ. مواليد العام 1987، لبناني)، ( 2 بحث وتحر بجرائم: سرقة احتيال وتزوير).

وتبين أن الأخير يسرق سيارات حديثة يستأجرها من مكاتب لتأجير السيارات بموجب أوراق ثبوتية مزورة، ويبيعها لأشخاص في بلدة بقاعية».