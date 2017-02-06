الجيش: تطبيق الـ LAF Shieldبخدمة المواطنين

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن أنّها “وضعت للمواطنين التطبيق الجديد LAF Shield باللغتين العربية والإنكليزية، ضمن حسابيها على متجري Play Store و Apple Store، الذي يعمل على الهواتف الذكية التي تعتمد نظامي تشغيل Android و IOS، وبالتالي يمكنهم تحميل التطبيق الجديد بعد إزالة القديم في حال وجوده”.

واشارت القيادة الجيش في بيان لها بالمناسبة، إلى أنّ “المعلومات الخاصة بمستخدمي التطبيق لا يطلع عليها أي طرف ثالث، وتتم عمليات نقلها عبر قنوات آمنة، ولا تخزن إلا بعد أخذ الموافقة بشكل واضح من قبل المستخدم”.