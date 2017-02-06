بصبوص استقبل الجمل ووفداً بيروتياً

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص بعد ظهر أمس في مكتبه بثكنة المقر العام، العميد الركن المتقاعد محمود الجمل على رأس وفد من الفاعليات البيروتية، في زيارة نوّه خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسة قوى الأمن الداخلي في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام.