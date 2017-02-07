هذا ما اعلنته عائلة ارناؤوط عن مقتل ابنها

صدر عن أهالي المغدور ضومط أرناؤوط البيان التالي:

“وزعت الوكالة الوطنية للاعلام خبراً مضللاً عن الاشكال الذي أودى بحياة ضومط أرناؤوط رئيس مركز علما-قضاء زغرتا في “القوات اللبنانية” من خلال اصدار مدير مكتب الوكالة في زغرتا حكما” مسبقا” في القضية بعد ساعات حيث اعتبر أن خلفية الحادثة التي أودت بحياة ضومط هو اشكال عائلي بحت.

وهنا يهم عائلة المغدور توضيح التالي:

أولا”: ان الاشكال قد بدأ منذ سنة عائلياً عقارياً ثم خرج عن اطاره العائلي عندما تدخل المختار أحمد الحلوان ومجموعات تابعة له ولبسام الأرناؤوط متعدياً على ضومط وأفراد أسرتنا مراراً وتكراراً وكل الاعتداءات موثقة بشكاوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ولدى مخابرات الجيش.

ثانيا”: لقد أصدرت منسقية “القوات اللبنانية” في زغرتا بيانا ليل أمس حول ماحصل.

من هنا يهمنا التأكيد على صحة ما صدر عنها راجين من كافة وسائل الاعلام عدم اعتماد التضليل في انتظار نتائج التحقيق”.