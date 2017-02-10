اصطدمت سيارة بمطعم في عكار…وهذا ما حصل

اصطدمت سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون أسود تحمل الرقم 200356/ط، في داخلها عباس وعمران محمد كنجو، بمطعم وملحمة “السلطان” في التليل عكار، مما أدى الى إصابتهما بجروح نقلا على اثرها الى مركز “اليوسف” الاستشفائي للمعالجة، ووضعهما الصحي مستق