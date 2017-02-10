توضيح حول اشكال الليلكي

أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” خبراً جاءها من إدارة مطعم “زين الدين” وفيه التوضيح الآتي: “نحيطكم علماً بأنّ الخبر الصادر بتاريخ 10-2-2017 المتعلق بموضوع مقتل المدعو انطوان عون في منطقة الليلكي إثر إشكال داخل مطعم زين الدين، غير دقيق، وإنّ إدارة المطعم تنفي نفياً قاطعاً حصول إشكال أو تواجد أيّ من الأشخاص المذكورين داخل المطعم بتاريخ 4-2-2017 ليلة مقتل المدعو انطوان عون، استناداً إلى المراجع الأمنية التي تحققت من الموضوع عبر كاميرات المراقبة داخل المطعم، وتمّ تسليمها نسخة من الشريط. لذلك اقتضى التوضيح”.