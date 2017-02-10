توضيح حول اشكال الليلكي

أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” خبراً جاءها من إدارة مطعم “زين الدين” وفيه التوضيح الآتي: “نحيطكم علماً بأنّ الخبر الصادر بتاريخ 10-2-2017 المتعلق بموضوع مقتل المدعو انطوان عون في منطقة الليلكي إثر إشكال داخل مطعم زين الدين، غير دقيق، وإنّ إدارة المطعم تنفي نفياً قاطعاً حصول إشكال أو تواجد أيّ من الأشخاص المذكورين داخل المطعم بتاريخ 4-2-2017 ليلة مقتل المدعو انطوان عون، استناداً إلى المراجع الأمنية التي تحققت من الموضوع عبر كاميرات المراقبة داخل المطعم، وتمّ تسليمها نسخة من الشريط. لذلك اقتضى التوضيح”.
أخبار متفرقة
- اللواءتدريبات للجيش في حامات وأخرى مشتركة مع اليونيفيل في الناقورة
- اللواءشرطة بلدية طرابلس اوقفت في البحصاص شاحنة نفايات مهربة.
- اللواءالجسر جال في أسواق طرابلس: لسنا ضد النسبية بالمطلق لكن لدينا مخاوف من طرحها في ظروف معينة
- اللواءالتحكم المروري: اعادة فتح طريق شتورا زحلة عند محلة جلالة والسير الى تحسن تدريجي
- اللواءبيبلوس ينهي الربع الثاني متقدماً على الحكمة بنتيجة (50-35)
- امن وقضائياتاصطدمت سيارة بمطعم في عكار…وهذا ما حصل
- لبنانالحريري اتصل بميركل: وهذا ما دار بينهما
- اللواءإنتهاء الربع الاول بتقدم الحكمة على بيبلوس بنتيجة (20-19).
- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من العدلية باتجاه جسر الواطي مروراً بجسر الحايك وصولاً الى بولفار سن الفيل.
- عربياتالجبير: نتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران