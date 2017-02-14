اطلاق الموقوفين في حادثة قرطبون نتيجة مصالحة وإسقاط الدعوى

أطلق مساء الثلثاء من سجن فصيلة جبيل، سراح الشباب الثلاثة الذين كانوا اوقفوا رهن التحقيق في حادثة الاعتداء بالضرب على الشاب بول عقل محبوب ليل السبت- الاحد في بلدة بلاط جبيل، والتي ادخل على اثرها الى المستشفى للمعالجة، وذلك بعدما أثمرت المساعي التي قام بها رئيس البلدية اندريه القصيفي مع أهل المعتدى عليه، فأسقط محبوب الدعوى التي كان اقامها ضد المخلى سبيلهم، وتمت مصالحة بين الطرفين مع التأكيد ان ما حصل حادث فردي وليس له اي خلفيات
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