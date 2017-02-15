بصبوص استقبل وفد دفاع المحكمة الدولية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الاربعاء في مكتبه، رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحامي فرانسوا رو على رأس وفد ضم مساعدته القانونية لغرفة الدرجة الاولى في القسم الاستشاري القانوني المحامية ماري بيار باربو، ضابط الارتباط لدى المحكمة الدولية في لبنان أشكان أمين، في زيارة جرى في خلالها الحديث عن الاوضاع العامة في البلاد والتعاون والتنسيق بين المحكمة الخاصة بلبنان وقوى الامن الداخلي.

كما استقبل بصبوص بعد الظهر، النائب السابق الدكتور حسين يتيم على رأس وفد من مؤسسات المعهد العربي بحضور نقيب المحررين الياس عون والعقيد سليم عبدو رئيس فرع الخدمة والعمليات في وحدة الدرك الاقليمي، في زيارة كرم في خلالها بصبوص يتيم تقديرا لجهوده التربوية على الصعيد الوطني، وقدم له درعا تذكارية عربون وفاء وتقدير.

من جهته قدم يتيم درعا مماثلة الى بصبوص عربون شكر ومحبة.