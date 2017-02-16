الجيش اعلن عن حاجته لتعيين تلامذة رتباء

أخبار متفرقة
- لبنانالحريري استقبلت وفدا من حماس: نأمل ان تعاود الفصائل عملها من خلال الاطر المشتركة
- نجوم وفنبالفيديو .. عمرو دياب في أول لقاء تلفزيوني له
- عربياتطلب لنتنياهو من ترامب اذا تم تلبيته…”الاسد” سيغضب!
- نجوم وفناليكم الصورة الأولى من فيلم هيفا الجديد!
- منوعاتلن تصدقوا…اشعلوا ورق الغار في منازلكم وستدهشكم النتيجة!
- حدثفي الذكرى الـ20 لرحيلها..مسلسل وثائقي يتناول حياة الأميرة ديانا
- عربيات9 فصائل من المعارضة السورية تشارك بمفاوضات أستانا
- اللواءالنائب بهية الحريري تأمل في أن يعاود الفلسطينيون في لبنان اجتماعاتهم المشتركة انطلاقاً من حرصهم المشترك على أمن المخيمات والجوار
- اللواءالمطران عودة يستقبل في هذه الاثناء فارس سعيد
- اللواءعصام سليمان: اتخذنا المبادرة بإعداد مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري وكلنا ثقة بأن الاصلاح سيسلك طريقه