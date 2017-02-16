الجيش اعلن عن حاجته لتعيين تلامذة رتباء

أعلنت وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش في بيان “عن حاجتها لتعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين من الذكور فقط.

على الراغبين بصفة تلميذ رتيب، التقدم بطلباتهم شخصيا خلال الدوام الرسمي في ثكنة الوروار لغاية 21/2/2017 ضمنا”.