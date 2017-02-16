تدابير سير في خلدة وعلى بولفار كميل شمعون

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أشغال على المسلك الشرقي من بولفار كميل شمعون، من مفرق كعك ابو عرب حتى سنتر غالاكسي مرورا بتقاطع جسر الصفير وكاليري سمعان وذلك اعتبارا من اليوم 15/02/2017 ولمدة 4 أشهر ولن يصار الى قطع السير أو تحويله في المحلة.

وستقوم احدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أشغال كابلات توتر متوسط في مخارج خلدة بشامون مروراً بمحطة الطبش المسلك الغربي وصولاً الى تحويلة ما قبل مفرق عرمون، وذلك اعتباراً من صباح اليوم 15/02/2017 ولمدة 3 أسابيع ولن يصار الى قطع السير في المحلة.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.