توقيف 30 سوريا فس عكار

محمّد جابر

داهمت قوة من الجيش اللبناني أماكن تجمح للنازحين السوريين في خراج بلدة الشيخ محمد وبلدة ببنين عكار، وعملت على توقيف 30 شخصًا لا يملكون أوراقًا ثبوتية.

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