جثة طفلة…في “مكب رومية”

عُثر قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، على جثة تعود لطفلة حديثة الولادة في مكب للنفايات في رومية، وحضرت عناصر من الدفاع المدني إلى المكان وعملت على نقلها إلى مستشفى بعبدا الحكومي وذلك عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

الوكالة الوطنية للاعلام