اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس

نفّذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاما رمزيا أمام مسجد التقوى في طرابلس، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاق أبنائهم، وأُلقيت كلمات طالبت «بالعفو العام لتحقيق العدالة المرجوة».

وتحدّث الشيخ سالم الرافعي فقال: «إن أكثر الشباب الذين دخلوا الى السجن بأحداث الجبل والتبانة، لم يكن للاسلاميين دخل فيها، وكنّا نقول عنها عبثية، أما الشباب الذين شاركوا بالثورة السورية ونصرتها فهم شاركوا في ثورة حق آمنا بها ولن نتراجع عن ذلك، وإذا كُنتُم عادلين فحاسبوا الذين لا يزالون يرسلون شبابهم الى سوريا، واذا كُنتُم غير قادرين على محاسبتهم لسلامة الوطن فالعدل يقتضي ان تعفوا عمن شارك في سوريا، وليس من العدل ولا من الدين ان تبقى النساء في السجون».

وأضاف: «نؤيد العفو العام عن السجناء، ولا مشكلة لدينا اذا خرج موقوفون من المسيحيين والشيعة والدروز، لذلك يجب العفو العام عن الجميع واذا لم يكن هناك من عفو عام فالحساب في صندوق الانتخاب».

وحضر النائب خالد ضاهر الى مكان الاعتصام وألقى كلمة رأى فيها أن «استهداف شبابنا قديم، وما زال مستمراً، فما يعاقب عليه شبابنا لا يعاقب عليه الآخرون بتهمة الارهاب، شبابنا يعتقل بتهمة الارهاب حتى إذا كان يطمئن على أمه وأبيه أو أهله، أو حتى على الفيسبوك، بينما الذين يذهبون بسلاحهم الى سوريا أمام مرأى الدولة كلها ويسقط لهم آلاف القتلى وآلاف الجرحى لا يتم محاسبتهم بل يفاخرون بذلك، حتى وصل الأمر الى اعتقال الفتيات، وهذا امر خطير». وقال: «إن أكثر من 60% من الشباب المسلم يتم تعذيبهم في السجون اللبنانية حسب «هيومن رايس واتش» وغيرها، وما ظهر في الفيديوهات نذر قليل من معاناة هؤلاء الشباب ومعاناة أهاليهم، لذلك لا بد من رفع الصوت لتحقيق العدالة، ونطالب بالعفو العام في كل لبنان باعتبار ان البلد يعيش أجواء سياسية وأمنية واجتماعية صعبة، فلا يجوز أن يكون شبابنا الذين وقفوا في الأيام الصعبة دفاعاً عن بلدهم وأمتهم وكرامة أهلهم في السجون».

وأضاف: «إنْ كُنّا سنُعاقب على مناصرتنا للشعب السوري فوالله هذا أمر نفتخر به، ومستعدون ان ندفع من أجله أرواحنا، لأنها قضية حق ومن واجبنا أن نكون مع الحق وان نموت في سبيله، ومن العار أن تتهم فتاة عمرها 18 عاما بالإرهاب لأن عندها شعور ضد الإجرام السوري».

أهالي موقوفي عبرا

وفي السياق، نفّذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف احداث عبرا اعتصاما، بعد صلاة الجمعة، امام مسجد الموصللي عند مدخل تعمير عين الحلوة، بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود.

ورفعت المعتصمات من أمهات وزوجات وأخوات وقريبات المعتقلين لافتات للمطالبة بالعفو العام ورفضا للاحكام الاخيرة التي صدرت، وناشدن «الرؤساء الثلاثة إقرار العفو العام عن ابنائهم».