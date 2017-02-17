بيان للجيش حول منع الصيد البري

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه ما يلي: «لا يزال بعض المواطنين يمارس الصيد البري في مختلف المناطق اللبنانية ومن ضمنها منطقة جنوب الليطاني، مخالفاً بذلك القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في ما يتعلق بمنع هذا الصيد، الأمر الذي يعرض المخالفين للملاحقة القانونية.

إن خصوصية بقعة عمليات جنوب الليطاني، والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للقرار 1701، والقاضية بخلو المنطقة من أي وجود مسلح باستثناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تفرض التشدد بمنع الصيد وبخاصة على مقربة من المراكز العسكرية وعلى امتداد الخط الأزرق.

وتذكّر هذه القيادة جميع المواطنين بوجوب التقيد بقرارات منع الصيد، وعدم التجول بالأسلحة على أنواعها، لا سيّما في منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص».