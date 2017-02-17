رئيس الدستوري: نعدّ مشروعاً لتوسيع صلاحيات المجلس ضمانة لدولة القانون

اعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان ان المجلس اتخذ المبادرة باعداد مشروع توسيع صلاحياته، موضحا ان هذا الامر لا علاقة له بالتوازنات الطائفية والسياسية، وفيه ضمانة لدولة القانون ، وضمانة لمجلس النواب نفسه، لأنه يساهم في تحصينه وتعزيز شرعيته، وانتظام أداء المؤسسات الدستورية.

عقد القاضي سليمان مؤتمرا صحافيا لمناسبة صدور كتابين عن المجلس الدستوري، قال فيه:«لقد عمدت الى وضع مشروع لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتفعيل أدائه، ونظمنا بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ورشة عمل لدراسة هذا المشروع ومناقشته، مع العلم ان هذا يتطلب تعديل المادة 19 من الدستور، بينما الاصلاحات الأخرى الواردة في المشروع لا تتطلب سوى تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري».

واضاف: «يجري الكلام عن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني كاملة، وقد أناطت هذه الوثيقة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري، غير ان هذه الصلاحية حجبت عنه عند تعديل الدستور بموجب وثيقة الوفاق الوطني، وأكدت الخلافات، حول تفسير بعض نصوص الدستور، أن لا بد من مرجعية دستورية تتولى التفسير، عند تضارب الآراء واحتدام الخلافات، ومن الطبيعي ان تنحصر هذه المرجعية بالمجلس الدستوري».

وقال: «كلنا ثقة بأن الاصلاح سيسلك طريقه في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وقد أعرب فخامته، عن اقتناعه بالدور الذي ينبغي أن يقوم به المجلس الدستوري في بناء دولة القانون والمؤسسات، وعن دعمه لتوسيع صلاحيات هذا المجلس، وخصوصاً لجهة تفسير الدستور».

واضاف: «من ناحية ثانية، نعلن في هذه المناسبة عن صدور المجلد العاشر للعام 2016 من الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، كأداة لتعزيز التواصل مع المحاكم والمجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية

وردّ سليمان على بعض الاسئلة المتصلة بالتعديلات التي طلبها لجهة تعيين رئيس الجمهورية نصف اعضاء المجلس الدستوري مقابل انتخاب النصف الاخر في مجلس النواب فقال: ان اعطاء رئيس الجمهورية هذه الصلاحية معمول بها في معظم دول العالم.

واذ شدد على ضرورة ان يكون نصاب اتخاذ القرارات في المجلس بالاكثرية المطلقة يعني 6 من 10، اشار انه لا يجوز ان يتدخل المجلس الدستوري في قانون الانتخاب.

– ما يعنينا ان يتضمن القانون الجديد معايير متطابقة مع الدستور، فقد يصدر قانون لا يخدم هذه المعايير ويمكن ان لا يتقدم احد بطعن امام المجلس فتجري الانتخابات على اساسه.