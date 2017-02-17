قوى الامن توقف عائلة تعذب اطفالا

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه: “بتاريخ 2/2/2017، وردت شكوى من النيابة العامة الإستئنافية إلى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول ادعاء المواطنة إ. ص. ضدّ طليقها ه. ع. (مواليد عام 1978، لبناني) وزوجته س. ح. ن. (مواليد عام 1992، لبنانية) بجرم تعنيف قاصرين وشتم وتشهير.

ونتيجة التحقيق في المفرزة المذكورة، اعترف طليقها بتعنيف ولديه من المدعية، وبقيامه باحتجاز ابنته ز. ع. (مواليد عام 2007) لمدّة 3 أيّام، وابنه ح. ع. (مواليد عام 2008)، الذي كان مازال محتجزاً منذ 8 أيّام، وذلك داخل حمام في الطابق السفلي لمنزله غير المأهول من قبلهم، وبضربهما ضرباً مبرحاً. كما اعترفت زوجته وعمتها س. أ. ن. (مواليد عام 1950، لبنانية) بالتعرّض جسدياً لهما”.

وأضاف البيان: “بناء لإشارة القضاء المختص، تمّ الكشف على منزل المدعى عليه الكائن في إحدى قرى قضاء النبطية، حيث وجد القاصر محتجزاً كما أفاد والده وتظهر عليه علامات الخوف والتعنيف. وبعد عرض الولدين على الطبيب الشرعي، تبين بأنهما تعرضا للضرب والتعنيف الجسدي، وتظهر عليهما آثار حروق وكدمات، ويعانيان من حالة نفسية صعبة، إضافة إلى حلق شعر رأسيهما بالكامل. وان الفتاة القاصر تعرضت للاعتداء الجنسي بواسطة شيء صلب من قبل س. أ. ن. وبمساعدة أختها غير الشقيقة ح.ع. (مواليد عام 2001)”.

وختم البيان: “وباستماع القاصرين في حضور مندوب الاحداث صرحا بانهما تعرضا للضرب المبرح والتعنيف والحجز من قبل والدهما وزوجته وعمتها. وتمّ توقيف المدعى عليه وابنته وزوجته وعمتها واودعوا، بواسطة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، القضاء المختص، وسلم الطفلان الى والدتهما، بناء على إشارته”.

وكانت “الجديد” أشارت إلى أنّ “مفرزة النبطية القضائية أوقفت رجل الدين المعمم ه. ع. من بلدة حومين التحتا وابنته ح. وزوجته س. ن. وعمتها س. ن بجرم تعنيف طفليه القاصرين البالغين من العمر 9 و10 سنوات الفتاة ز.ع والطفل ح. ع. وحجز حريتهما داخل حمام في شقة غير مأهولة لمدة ثمانية أيّام”.

وأفادت المعلومات بأنّ “المفرزة المذكورة تمكّنت من فك احتجاز الطفلين بعد مداهمة منزل رجل الدين وتم عرضهما على طبيب شرعي، تبيّن بأنّهما قد تعرضا لأبشع أنواع التعذيب والتعنيف والحروق بواسطة سيخ شك محمى على النار وحلق شعر رأسيهما على الصفر. كما أنّ المدعوة س. وبمساعدة ح. لها قامت بفض بكارة القاصر ز.ع، وتم توقيف الفاعلين جميعاً”.