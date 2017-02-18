هذا ما فعلته العناصر الامنية في بعلبك

محمّد جابر

سيّرت مفرزة سير بعلبك، بإشراف آمر المفرزة النقيب محمد رباح، دوريات شملت الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات، وتم تسطير محاضر ضبط وحجز سيارات ودراجات نارية مخالفة، والتحقق من الأوراق الثبوتية.

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