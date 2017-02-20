توقيف مطلوب في القبيات

محمّد جابر

أوقفت دورية من شعبة المعلومات التابعة لمكتب القبيات المدعو خ.خ خلف من منطقة وادي خالد، والمطلوب بموجب 12 مذكرة توقيف بجرم القيام بعمليات خطف وسرقة

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