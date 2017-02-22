حريق في فردان

موقع اللواء

أخمد عناصر فوج إطفاء مدينة بيروت حريقاً شبَّ في منزل بالطبقة الأولى من أحد المباني في منطقة فردان، خلف ثكنة بربر الخازن قرب بنك بيبلوس.

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