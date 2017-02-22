دانيا اصيبت في “الضم والفرز”

أصيبت المواطنة دانيا.ع.م بجروح في حادث سير في منطقة الضم والفرز، بين سيارتها الـ “دايهاتسو” و جيب “مرسيدس”.

وعلى الفور حضرت سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني ونقلت المصابة الى المستشفى للمعالجة.