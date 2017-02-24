بصبوص التقى سفيرة سيرلانكا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص قبل ظهر أمس، في مكتبه بثكنة المقر العام، سفيرة سريلانكا ويجيراتني مندس، في زيارةٍ بحثت خلالها أوضاع الجالية السريلانكية في لبنان، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.