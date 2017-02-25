مداهمات في الهرمل وتوقيف مطلوبين ومصادرة أسلحة

دهمت قوة من فوج المجوقل ومديرية المخابرات في الجيش منازل في محلة الشواغير عند أطراف مدينة الهرمل. وتم توقيف ثلاثة مطلوبين بمذكرات توقيف عدة، بتهمة الاتجار بالسلاح. وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر. وقد نقلوا الى احدى ثكنات المنطقة للتحقيق تمهيدا لتسليمهم إلى الجهات المختصة.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ عن أنّ «موقعا للتواصل الاجتماعي نشر مقطعا من فيديو يظهر فيه أحد الاشخاص المجهولين يتعرض بالضرب والشتم لسيدة في محلة مار الياس ويبتزها ماديا.

في تاريخ 23/02/2017 وفي محلة نزلة برج أبي حيدر – تقاطع الرفاعي، ونتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف المشتبه به وهو (ح. ل. مواليد عام 1995، لبناني)، الذي تبين أنه يبتز المواطنين عن طريق تعمّد الوقوع أمام سياراتهم بواسطة دراجته الآلية ثم يتهمهم بصدمه، وكانت آخر عملية قام بها الإعتداء على السيدة المذكورة آنفا. وتبين أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية تقضي بحبسه سنة وشهر بجرم معاملة بالشدة.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى فصيلة المصيطبة أو الإتصال على الرقم 01/705069 تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه».

وفي بيان منفصل، أعلنت المديرية عن أنّه «في تاريخ 24/02/2017 ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مشتبه بهم بترويج وتجارة المخدرات في محلتي عرمون وبشامون، وهم: (م. ح. مواليد عام 1960، لبناني) وضبط في حوزته: 50 ظرفاً في داخل كل واحد منها 0.6 غ من مادة باز الكوكايين، 4 مظاريف بداخل كل منها 1.3 غ قائم من مادة الكوكايين، 25 علبة بلاستيك بداخل كل منها 7 غ قائم من مادة الكوكايين، 30 حبة كبتاغون، 5 هواتف خلوية، مسدس حربي وميزان حساس، (ع. ح. مواليد عام 1991، لبناني) وضبطت في حوزته 38 علبة بلاستيك بداخل كل منها 7 غ من مادة الكوكايين، 6 مظاريف بداخل كل منها 0.6 غ قائم من مادة باز الكوكايين و 3 هواتف خلوية، (ع.ع. مواليد عام 1960، لبناني) وضبط في حوزته مسدس حربي. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص».

وفي بيان آخر، أعلنت المديرية عن أنّه «في تاريخ 20/2/2017، وردت شكوى إلى فصيلة بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن (غ. ح.) ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة – تحتوي مجوهرات بقيمة 150 ألف دولار أميركي – من داخل غرفة نوم منزله الكائن في محلة الحازمية، وذلك بواسطة خلع الباب، أثناء سفره وعائلته خارج البلاد. بنتيجة التحقيق المجرى من قبل عناصر الفصيلة المذكورة، حامت الشبهات حول حارس المبنى (ناطور)، (أ. م. مواليد عام 1997، سوري). بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة في اليوم الذي تلا سفر أصحاب المنزل، أي في تاريخ 10/2/2017، وذلك بالإشتراك مع المدعو (ف. س. مواليد عام 1989، سوري) الذي تم توقيفه أيضاُ واعترف بما نسب إليه. وتم ضبط قسم من المجوهرات المسروقة لدى أحد أقارب الناطور في البقاع، و القسم الآخر في منزل الموقوف الثاني في الحازمية، وأعيدت إلى مالكها. وأودع الموقوفان القضاء المختص».

وأعلنت المديرية أيضا توقيف 135 مطلوباً أمس بجرائم: مخدرات – سرقة – سلب – إطلاق نار. إلى ذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني (ب.ج) لإنتمائه الى تنظيم ارهابي. وبنتيجة التحقيق معه إعترف بما نسب اليه وبأنه غادر الاراضي اللبنانية مع عدد من الشبان الى تركيا عبر مرفأ طرابلس أواخر العام 2013 ودخلوا الى سوريا بصورة غير شرعية للالتحاق بصفوف احد التنظيمات في منطقة باب الهوى.

وبعد انتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.

وفي المريجة، حرّر شرطي البلدية ضبطا بحق المواطن (ع.ن) نتيجة مخالفة في المنطقة وهو سائق « بيك آب»، وحجز سيارته صباح أمس، وبعد ثلاث ساعات قام (ع.ن) باقتحام مبنى البلدية موجها الشتائم الى عناصرها وفر بسيارته المحجوزة، فقام 4 شرطيون من البلدية بملاحقته بغية توقيفه لكنه صدم المواطن فواز محمد العلي مواليد 1934، الذي توفي لاحقا في مستشفى سان جورج في الحدث. وفر (ع.ن) الى جهة مجهولة، وتم تعميم اسمه ورقم ال»بيك آب»، حيث تم توقيفه لاحقا على أحد الحواجز الامنية على طريق المطار، وبناء لاشارة النيابة العامة اوقف لانه تسبب بموت مواطن.