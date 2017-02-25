هكذا انتهت عملية الخطف في شعت

اختطف أشخاص المواطن إيلي حرب بسبب خلافات مادية، وفروا به بسيارة رباعية الدفع رصاصية اللون، تعود لشخص من آل زعيتر، فعمد أشخاص من آل حرب، إلى إطلاق النار على السيارة على الطريق الدولية في بلدة شعث – البقاع الشمالي، ففقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى الى انقلابها وسقوط اربعة جرحى، عرف منهم المخطوف حرب، ح. زعيتر، واثنان مجهولا الهوية. وتم نقلهم الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة.
أخبار متفرقة
- اقتصادتحرك جديد للمستأجرين…وهذا ما طالبوا به
- اللواءرئيس جمعيّة المصارف جوزيف طربيه للـ”LBCI”: إذا راكمنا الضرائب يزداد الضيق على المؤسسات التي تعاني أصلاً ضيقاً ماليّاً.
- اللواءالشرطة الالمانية: إصابة منفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه
- اللواءارتفاع عدد قتلى إشكال بلدة سرعين الفوقا إلى 3
- اللواءمصادر للـ”أو تي في”: من المنتظر ان يشهد الاسبوعان المقبلان حركة مكثفة ونشيطة على مستوى النقاش حول قانون الانتخاب
- اللواءبي بي سي: إصابة 3 في اقتحام شخص بسيارة المارة في ميدان مركزي جنوب غرب ألمانيا
- اللواءسلا المغربي يحرز لقب دورة دبي بعد فوزه على الرياضي الذي احتلّ المركز الثاني بنتيجة 84 – 73
- اللواءنهاية الربع الثالث بتقدم سلا المغربي على الرياضي (64-54)
- اللواءالناشطة نعمت بدر الدين للـ”أن بي أن”: بالنسبة إلينا مواجهة التمديد لن تكون إلا من خلال الشارع
- اللواءمحفوض: ألم يحن وقت العمل الجدي لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم الأم؟