هكذا انتهت عملية الخطف في شعت

اختطف أشخاص المواطن إيلي حرب بسبب خلافات مادية، وفروا به بسيارة رباعية الدفع رصاصية اللون، تعود لشخص من آل زعيتر، فعمد أشخاص من آل حرب، إلى إطلاق النار على السيارة على الطريق الدولية في بلدة شعث – البقاع الشمالي، ففقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى الى انقلابها وسقوط اربعة جرحى، عرف منهم المخطوف حرب، ح. زعيتر، واثنان مجهولا الهوية. وتم نقلهم الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة.