“شمشوم”في قبضة الامن…وما علاقته بحادثة الملهى الليلي في الكسليك؟

بعد حادثة اطلاق النار داخل احد الملاهي الليلية في محلة الكسليك فجر 12/2/2017، وفرار مطلق النار، الذي كان بحال السكر، الى جهة مجهولة، تمكنت مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف الفاعل عند الساعة الرابعة من فجر اليوم اثناء تواجده داخل ملهى ليلي في الكسليك ويدعى:

_ ع .ن.( مواليد عام 1996، لبناني وملقب بـ”شمشوم”)

وبالتحقيق معه افاد بإقدامه على اطلاق النار داخل الملهى الليلي بتاريخ 12/2/2017، واطلاق النار في محلة المعاملتين منذ حوالي الشهرين، اضافةً الى اعترافه بمرافقته لمفتعلي اشكال الكسليك الأخير ومساعدة بعض المتورطين على الهرب فجر 19/2/2017.

كما تبيّن وجود بلاغ بحث وتحرٍ بحقه بجرم اطلاق نار في الشيّاح بتاريخ 29/1/2017.

والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.