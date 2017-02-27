احتراق منزل في الشوف

الشوف ـ نسيب زين الدين:

أدّى احتراق منزل في بلدة الفريديس في الشوف جرّاء تسرّب مادة الغاز الى جرح شخصين من الجنسية السورية وقد نقلا الى مستشفى عين وزين للمعالجة.

وحضرت شرطة بلدية الباروك الفريديس بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وعملت على اخماد النيران التي أتت على المنزل بكامله.