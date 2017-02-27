جثة في ابي سمراء

محمّد جابر

عثر على المواطن بديع قصير جثة في منزله في منطقة ابي سمراء – شارع التوحيد وعمل الطبيب الشرعي على الكشف على الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.

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