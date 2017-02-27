جثة في ابي سمراء

أخبار متفرقة
- اللواء“mtv”: لا جلسة لمجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب.
- اللواءالكتائب: نحمّل السلطة السياسية المتناقضة مسؤولية مصادرة الارادة الشعبية عبر التلكؤ بانتاج قانون انتخابي ونحذرها من اخذ البلاد نحو المجهول
- دولياتواشنطن باشرت مهامها في “حقوق الانسان” لاول مرة في عهد ترامب
- اللواءعبود لـ”المركزية”: موقف جعجع من الكهرباء لا ينسف خطة باسيل
- اللواءهاشم لـ”أخبار اليوم”: قانون الإنتخاب ينتظر التوافق بين المكوّنات السياسية كافة وهذه هي القاعدة التي يركّز عليها الرئيس نبيه بري حالياً
- لبنانالحجار: “المستقبل” يناقش كل الاقتراحات للوصول الى توافق
- اللواءالوزير باسيل قبل جلسة الحكومة: مطلب “القوات” في شأن الكهرباء محق لكنّه نظري ويحتاج لـ5 سنوات ليتحقق
- اللواءالوزير فنيانوس قبل جلسة مجلس الوزراء: بند الأملاك يدخل مليار و200 مليون دولار إلى الخزينة
- اللواءالتحكّم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الضبيه المسلك الغربي باتجاه النقاش سبّب ازدحاماً مرورياً في المحلة
- اللواءالوزير باسيل قبيل جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الموازنة من دون خصخصة الكهرباء لأنّ هذا الملف بحاجة إلى وقت طويل