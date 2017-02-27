هدوء حذر في مخيّم عين الحلوة

صيدا – مكتب «اللواء»:

سيطر الهدوء الحذر على أجواء مخيّم عين الحلوة إثر الاشتباكات العنيفة التي شهدها خلال اليومين الماضيين.

وجاء وقف إطلاق النار في ضوء الاتصالات التي أُجريت والاجتماعات التي عُقِدَتْ في المخيّم وخارجه، حيث عُمِلَ على سحب المسلّحين من بعض الأماكن، وخصوصاً الشارع الفوقاني الذي شهد الاشتباكات.

وأبلغت مصادر متابعة لـ«اللواء» أنّ البحث تركّز على تفعيل أي قوّة أمنية، والقيام بمهامها كاملة بما يضمن الأمن والاستقرار.

وسُجّل يوم أمس انتشار كثيف لعناصر من «عصبة الأنصار الإسلامية» في الشارع الفوقاني لمنع التوتّر بين المسلّحين.

وتفقّد الأهالي منازلهم وممتلكاتهم، حيث تبيّن حجم الخسائر المادية الجسيمة، قبل أنْ يغادر بعضهم خشية تجدّد الاشتباكات.

كما عُمِلَ على إصلاح بعض الأعطال خاصة لخطوط التيار الكهربائي.

ويأمل أبناء مخيّم عين الحلوة أنْ يكون هناك علاج جذري يمنع الاقتتال ويسحب فتائل التفجير المرفوض من المخيّم والجوار، مع ضرورة تحمّل الجميع لمسؤوليتهم الكاملة.

وعند التاسعة من مساء أمس سُمِعَ انفجار قنبلة في الشارع الفوقاني مقابل سنترال البراق داخل المخيّم.

في غضون ذلك، سلّمت «عصبة الأنصار» في مخيّم عين الحلوة القيادي الفلسطيني محمّد الصديق من سكان المخيّم إلى مخابرات الجيش لإنهاء ملفه وهو مطلوب بعدّة مذكّرات.