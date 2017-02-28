قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد سلامه الحاج سليمان

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، العميد الركن المتقاعد سلامه الحاج سليمان، الذي توفي في 25 الحالي. وفي ما يلي نبذة عن حياته:

“من مواليد 1/7/1939 بدنايل – قضاء بعلبك.

تطوع في الجيش اعتبارا من 1/10/1961 ورقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 1/9/1964 ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبارا من 1/1/1991.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله 4 أولاد”.

وأشار البيان الى أن “المأتم أقيم بتاريخ 26/2/2017 في حسينية بلدة بدنايل – البقاع. تقبل التعازي بتاريخ 28/2/2017 اعتبارا من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00، وإقامة مجلس عزاء حسيني الساعة 12,00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 1/3/2017 اعتبارا من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الجناح”.