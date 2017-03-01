الادعاء على 8 عناصر في قوى الامن بجرم التزوير واختلاس أموال

ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ثمانية عناصر في قوى الامن الداخلي في جرم التلاعب في عدادات صهاريج المازوت والتزوير واختلاس أموال عامة، وأحالهم الى النيابة العامة العسكرية بواسطة النيابة العامة التمييزية.