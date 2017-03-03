تذكير المواطنين بالخط الساخن..رقم 1744

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبغية معالجة شكاوى المواطنين التي تعترضهم فيما خص شؤون السير، مخالفات البناء، العنف الأسري والتقصير في عمل عناصر قوى الأمن الداخلي بطريقة فعالة وسريعة.

تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام، بالخط الساخن رقم /1744/ المرتبط مباشرة بالمفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات.

وتدعوهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم ذات العلاقة في أداء عناصرها بواجباتهم وذلك عبر الإتصال المباشر بالخط الساخن في الأمور المشار إليها أعلاه”.