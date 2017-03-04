إعتصام دعماً للشرتوني تزامناً مع الجلسة الثانية «للعدلي» لمحاكمة قتلة الرئيس بشير الجميل التي أرجئت إلى 28 نيسان

هدى صليبا:

تجمع نحو 250 متظاهراً من رفاق الزعيم الراحل انطوان سعادة في محلة الطيونة، وتوجهوا إلى محيط قصر عدل بيروت، حيث تظاهروا وهم يحملون اليافطات تضامناً مع حبيب الشرتوني المتهم باغتيال رئيس الجمهورية المنتخب بشير الجميل عام 1982، واثار هذا التجمع تخوفاً شديداً استدعى وضع العسكر المكلف بحماية القصر ومحيطه في جهوزية تامة، ودعمه بقوة أخرى، لاتخاذ التدابير الأمنية المشددة ومنع حدوث أي خلل أمني، إضافة إلى ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد اعطى توجيهاته بالاجراءات الأمنية المشددة وبمنع كل من ليست له علاقة بمحاكمة الشرتوني من الدخول إلى القصر إضافة إلى التفتيش الدقيق للمحامين والاعلاميين ومنع إدخال الهواتف الخليوية. وقد اثار هذا التدبير حفيظة المحامين الذين اعترضوا على هذه المسألة للملأ في قاعة المحكمة.

ففي حين ندّد المتظاهرون بكل من يتعاون مع الاحتلال الصهيوني بالاستناد إلى المادة 275 من قانون العقوبات، مطالبين إسقاط التهمة عن حبيب الشرتوني المقاوم، رفع المحامي ادمون رزق الصوت في قاعة المحكمة منبّهاً إلى حساسية الوضع في البلاد، ولافتاً إلى تظاهرة على باب قصر العدل تؤيد جريمة الاغتيال والقاتل، مطالباً باستعادة قصر العدل لمكانته وهيبته وإحلال ثقة النّاس به كي لا يكونوا تحت رحمة الإرهاب والارهابيين.

فقد عقدت هيئة المجلس العدلي المؤلفة من القضاة الرئيس جان فهد والأعضاء تيريز علاوي، الدكتور جوزف سماحة، جان مارك عويس وناهد خداج وبحضور ممثّل النيابة العامة التمييزية المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان جلستها المقررة بعد ظهر أمس الجمعة في 3/3/2017 لمتابعة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الجمهورية المنتخب الشهيد بشير الجميل. وقد حضر المدعون وتبين انهم صححوا الخصومة وفي مقدم المدعون صولانج الجميل وولداها نديم ويمنى الجميل، وحضر عن المدعين وكلاء الادعاد عددتهم الرئاسة، وتبين ان بعض المدعين لم يحضروا الجلسة فتقرر محاكمتهم اصولاً، ونودي تكراراً وانقضت الساعة فتقرر محاكمة المتهمين بعد استكمال الإجراءات الشكلية.

وقد تبين ان حبيب طانيوس الشرتوني اتهم بموجب القرار الاتهامي باغتيال الرئيس الجميل ونفذ القرار في 7/12/2016 بموجب المحضر 1875/302 تاريخ 7/12/2016، وتلي علناً واعتبرت هيئة المجلس ان الشرتوني فاراً من وجه العدالة فقررت تجريده من الحقوق المدنية وعينت كاتبة المحكمة السيدة سامية الثوم قيماً على املاكه ووضعت مذكرة القبض عليه موضع التنفيذ.

وتبين انه في 10/1/2017 ورد من مديرية الاحوال الشخصية بواسطة النيابة العامة التمييزية كتاب يحمل رقم 2863/م.ع تاريخ 4/1/2017 صادر، مرفق ببيان قيد عائلي إداري صادر عن قلم نفوس فتوح كسروان بالرقم 13025454/ع.م/16 تاريخ 14/12/2016 للمدعو نبيل فرج العلم نقلاً عن سجل العقيبة رقم 112 يفيد انه لا يزال حياً وفقاً للقيد، وأن الكتاب المرسل إلى الأمن العام في 17/1/2017 ورد جوابه في 2/3/2017 من الأمن العام يحمل الرقم 4367/1/ع/و/ع تاريخ 2/3/2017 يفيد ان نبيل فرج العلم توفي منذ سنتين في البرازيل حيث دفن ويُحتمل انه لم يوفّ في دائرة النفوس.

وصرح القاضي قبلان انه استزادة في التدقيق يطلب تكليف سفارة لبنان في البرازيل اجراء التحقيق حول صحة أو عدم صحة الوفاة، إلا ان وكلاء الادعاء طلبوا اعتماد افادة الأحوال الشخصية حتى لا تدخل المحكمة في المتاهات، واعتبار نبيل العلم على قيد الحياة وابلاغه لصقاً. فقررت المحكمة إصدار قرار مهل بحق العلم على ضوء قيود الأحوال الشخصية ودعوة العلم إلى تسليم نفسه خلال 24 ساعة قبل موعد الجلسة المقبلة التي حددتها في 28 نيسان 2017.

وقبل تقديم القوى الأمنية التحية ورفع الجلسة، وقف المحامي ادمون رزق بين وكلاء الادعاء مخاطباً هيئة المجلس «فوجئنا بتظاهرة تؤيد الجريمة والقاتل على باب العدل، مما يشكل جرماً وينسحب هذا على الوضع العام الحسّاس في البلاد ويؤدي إلى عواقب لا طائل منها».

وهنا تدخلت النيابة العامة التمييزية «نطلب القيام بما تراه هيئة المجلس لتحصين قصر العدل والعدالة مما قد يتسبب في مضاعفات».

وتابع رزق: «نحن في محاكمة اغتيال رئيس جمهورية منتخب، ارجو أن لا تكون المحاكمة سبباً اضافياً يستعمله ويتذرع به اناس يتباهون بالقتل ويرفعون اعلاماً حزبية امام قصر العدل ليس مطالبة بالعدالة إنما تأييداً لقاتل ولجريمة. لا بدّ أن يستعيد قصر العدل مكانته وهيبته ويوطد ثقة النّاس به كي لا يكونوا تحت رحمة الارهاب والارهابيين».

وهنا صفق معظم المؤيدين والمناصرين لحزب الكتائب فيما صمت رئيس المجلس ثم قال لا حاجة للتصريح إن اردت تقديم اخبار علني فالنيابة العامة حاضرة. وهنا قال الرئيس قبلان لرزق «ان اردت تقديم اخبار نحن حاضرون وبدوري سوف اخبر النائب العام التمييزي بالحاصل».

وبدوره اعترض المحامي عبدالحميد الأحدب على ما يتكرر بحق المحامين حيث اخضع كل من دخل امس إلى قصر عدل بيروت للتفتيش وسحب الهواتف النقالة منهم، لافتاً الى أن وكلاء الادعاء كانوا على وشك الانسحاب متمنياً عدم تكرار ذلك. فكان أن ردّ الرئيس فهد مبتسماً «لقد اخذنا علماً والسبب لما حصل امني».

وشارك المحامي نعوم فرح بدوره قائلاً: الهاتف أصبح كالحاسوب وعندما امنع من حمله وكأنني منعت من حمل الشنطة.

وتابع قائلاً: «اطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات المتهم حبيب الشرتوني واتخاذ الإجراءات عبر الهيئة الخاصة بالمصارف بواسطة النيابة العامة التمييزية وتعميم هذا الطلب للمراجع الدولية بعد انتهاء المهل. كذلك الامر بالنسبة إلى المتهم نبيل العلم.

وهنا لفت القاضي قبلان أن مخاطبة هيئة التحقيق الخاصة بالمصارف لا بدّ أن تكون خطية وعبر النيابة العامة التمييزية ولكل ذلك اجراءاته.

وقرّر المجلس البت بالطلبات في غرفة المذاكرة لإتمام معاملات إصدار قرار المهل بحق العلم وأرجأت الرئاسة الجلسة إلى 28/4/2017.

المتظاهرون: لإسقاط التهمة عن الشرتوني

اما المتظاهرون في الخارج، فقد حملوا اليافطات التي تقول: «لا لخرق مبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي كفله الدستور». «لإيقاف الملاحقات بحق الشرتوني وإسقاط التهمة عنه». «كلنا ثقة يا دولة الرئيس انك ضد سياسة الكيل بمكيالين».

وقد حمل أحد المتظاهرين مكبراً للصوت فكان ينادي بأقوال تدعم الشرتوني وتندد بالتعاون مع العدو الصهيوني مع تحية إجلال للزعيم انطوان سعادة.

وقال أحد المتظاهرين بعدما كاد أن يقع إشكال مرتين: «نحن وطنيون وأهل الكرامة في لبنان جئنا من كل لبنان باسم كرامة هذا الوطن الذين نحب لنقول: نحن حزب المحبة – محبة لبنان الذي يهزم كل معتد والذي تتساقط امام ارزته كل قوى الاستعمار والصهيونية. نحن كما كل الشرفاء نقاوم في هذا الوطن الاحتلال الاسرائيلي والشيخ بشير الجميل اختار الموقع الاخر وهو التعاون مع الاحتلال. الشرتوني لم يستهدف الجميل إنما استهدف ارييل شارون وجيشه والرصاصة التي أطلقت على شارون في بيروت عام 1986 لم تصبه هو إنما أصابت احد كبار معاونيه بشير الجميل. نحن من كل لبنان بكل طوائفه تحت خيمة الكرامة اللبنانية في بلد جهابذته يقسمون لبنان ويقتسمون الحصص بين ناس يشكون ببعضهم ويحملون الاحقاد. هذه المقاومة صفت لبنان آخر. فالاحتلال الاسرائيلي لن يعود ولا عملاؤه وإذا عادوا عدنا. نحيي المحكمة ونحترمها. كرامة المقاوم في يد قضاة المحكمة الاكارم الشرفاء. لبنان ولد من جديد. والذي داس الصهاينة اقدام ابطاله. اقفلوا ملف الحرب اللبنانية. اقفلتم ملفات الذين ارتكبوا المجازر بحق الأبرياء وأبقيت ملف الشرتوني المقاوم. الدولة سامحت العملاء وبرأتهم. الدولة لا تبرىء عملاءها وتحاكم مقاوميها. الكرامة عندكم ايها القضاة. نحن حزب النضال حزب المحبة ونحمل لكم رسالة المحبة التي ركيزتها الكرامة. لن يدخل الى لبنان محتل غاشم بعد اليوم. ولن يكون للبنان مستقبل لكل متعاون مع المحتل الغاشم.

وانسحب المتظاهرون قبل انعقاد الجلسة بنحو ساعة ليتابعوا مظاهرتهم في الطيونة حيث كان اللقاء. وجلسة أمس هي الثانية في القضية بعد 25 ت2 2016.