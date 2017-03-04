اذا عرفتم مكانه…اتصلوا فورا

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- اللواءأردوغان: حيدنا 3 آلاف إرهابي من داعش و10 آلاف من بي كا كا وحددنا عناصر غولن الإرهابية فردا فردا داخل المؤسسات العامة وسلمناهم للقضاء
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