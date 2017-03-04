اذا عرفتم مكانه…اتصلوا فورا

فُقد الفتى مارون.ط.ش، (13 عاما) منذ يوم أمس، حيث خرج من منزل والده في درب السيم – جنوبي شرق صيدا، ولم يعد حتى الساعة، لذا يرجى ممن يتعرف على صورته، الاتصال على هاتف والده.

الوكالة الوطنية للاعلام