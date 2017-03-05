إبراهيم بحث وبيري توطيد العلاقة بين الأهالي و«اليونيفيل»

الجنوب – مكتب «اللـواء»:

زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد ظهر أمس الأول، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» اللواء مايكل بيري، واستعرض معه «ما جرى مؤخرا من أحداث، وصولا الى البيان الذي صدر عن اتحاد بلديات بنت جبيل، الذي عكس توترا في العلاقة بين الأهالي ووحدات «اليونيفيل» في المنطقة، وطرق معالجة ذيوله».

واتفق الطرفان على «أهمية تمتين العلاقة بين الأهالي وعناصر القوات الدولية، وتجنب الاحتكاكات بينهما والمناوشات التي لا تخدم الاستقرار والهدوء في المنطقة».

وزار اللواء إبراهيم، صيدا وجال في سوق السمك في مرفأ المدينة.

وكان اللواء إبراهيم أكد في العدد الـ 42 من مجلة «الامن العام» خلال محاضرة ألقاها في جامعة القديس يوسف (نشرتها «اللواء» في حينها)، أننا رغم الأعباء التي تستنفذنا، لم نغامر يوماً بالقول بالتضحية بحقوق الإنسان على مذبح الأمن، وسنستمر بمهماتنا ببراعة الجرّاح ومهارة المشرعين، انطلاقا من قناعتنا وسعينا لقيام الدولة الآمنة وليس دولة الأمن التي تصادر الحريات والحقوق، فالقوانين التي تحكم عملنا انما هي من صميم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان، ومنها السجون والسجناء، وعليه أود التأكيد اننا متمسكون بحقوق الإنسان وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وسائر المنظمات الحقوقية المسؤولة بما فيه خير الانسان، متهماً كان أم بريئاً، لكن دائماً وفقاً للقوانين والاصول التي تنص عليها التشريعات اللبنانية».