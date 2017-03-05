السيارة دهست نغم…ففارقت الحياة

في حادثة أليمة، توفيت الفتاة “نغم جمال م” (17 سنة) بعد تعرضها للدهس من سيارة مسرعة في منطقة ضهر المغر – القبة بطرابلس، وقد نقلت الى المستشفى الحكومي في المدينة، ولكن ما لبثت ان فارقت الحياة في حين فر سائق السيارة الى جهة مجهولة, وقد فتح تحقيق بالحادث.