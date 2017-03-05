قائد حاملة طوافات بريطاني زار الصراف وقهوجي

استقبل وزير الدفاع يعقوب الصراف، قائد حاملة الطوافات البريطانية «HMS OCEAN» العقيد البحري روبيرت بيدر، خلال زيارة البارجة لبنان حالياً، بحضور السفير هيوغو شورتر، والملحق العسكري المقدم كريس غينينغ، وجرى بحث قضايا متعلقة بلبنان والشرق الأوسط».

وأثنى الوزير الصارف على «دور بريطانيا في دعم الجيش، وتعزيز التعاون على كافة الصعد».

كما زار الوفود البريطاني قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث سبل تعزيز قدرات القوات البحرية ومهماتها لضبط المياه الإقليمية اللبنانية.