هكذا توفي العسكري اسعد ملحم

توفي العسكري أسعد ليان ملحم، متأثراً بجراحه، نتيجة اصطدام سيارته وهي من نوع مرسيدس لون فضي، بعمود كهرباءٍ في بلدة القاع بالبقاع الشمالي. وإثر الحادث، تمَّ نقله إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.